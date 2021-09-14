В ситуации конфликта Дмитрия Разумкова с центральной властью есть два сценария. Вялотекущий — не обострять ситуацию или решать ситуацию радикально. Но в любом случае так или иначе ситуация рано или поздно приведет к обострению конфликта. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Вадим Карасев выразил мнение, что спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова снимут с должности, поскольку он действует вразрез с президентской партией «Слуга народа», а его место, вероятнее всего, займет глава партии Александр Корниенко, а не первый зампред Рады Руслан Стефанчук.

Обострение противостояния между Разумковым и Офисом президента — это просто вопрос времени. Просто в одном случае это отложенный конфликт, а в другом — конфликт немедленный, указал эксперт.

«В данный момент голосов за отставку Разумкова еще нет, и не факт, что под Корниенко соберут голоса. Корниенко тоже приемлемая фигура для Офиса президента, но Стефанчук с точки зрения юриспруденции выглядит более подготовленным. Все-таки у него профильное образование юриста, а не психолога и не бизнес-коуча. Другое дело, что это произойдет где-то в конце октября», — полагает Золотарев.

Судя по тому, как события набирают оборот, многие считают, что вокруг Разумкова, Гройсмана или Кличко будет набираться новая оппозиция. Так это или нет — это из разряда гипотез, но то, что Разумков позиционирует себя как оппозиционер линии Банковой, — это на поверхности, и это означает, что конфликт неизбежен, заключил собеседник издания.

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