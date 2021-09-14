Трое иностранцев решили оставить работу в наблюдательном совете «Нафтогаза», потому что им не удалось провести через правительство решение о смещении Юрия Витренко, и они уволились, хлопнув дверью. Об этом рассказал Сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Марунич. Кто он © Украина.ру/Нина Зотина Юрия Витренко. Последний занял пост главы компании после того, как его предшественник Андрей Коболев был уволен за многомиллионные убытки, показанные «Нафтогазом» по итогам 2020 года. Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден, по официальным данным, получали около $10 тыс. ежемесячно, при этом их обязанности были скорее формальностью.

Они надеялись на то, что премьер Денис Шмыгаль пойдет им навстречу, но не получилось, и они решились на этот демарш, уточнил эксперт.

«Это может иметь определенные последствия из-за того, что уволившиеся будут писать жалобы в Вашингтон и Брюссель, и коллективный Запад начнет задавать гневные вопросы: а что там у вас на Украине с корпоративным управлением, как вы допустили и так далее. В Киеве еще обсуждается версия, что не очень позитивные итоги работы «Нафтогаза» ожидаются в текущем году, — есть предпосылки, и за это никто не хочет отвечать», — указал Марунич.

Чтобы реакция Запада была не слишком жесткой, Кабмину надо скорее проводить конкурс на новых членов набсовета, это может разрядить ситуацию, но каких-то особых проблем украинскому правительству ожидать не стоит, заключил собеседник издания.

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