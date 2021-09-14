Сегодня произошло наслоение разных видов белорусско-российской интеграции — по линии Союзного государства, по линии ЕАЭС и по линии других программ. Поэтому порой трудно понять, о каком формате интеграции идет речь. Об этом рассказал лидер пророссийской белорусской общественной организации «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Сергей Лущ: Путин и Лукашенко должны сформулировать посылы для обществ и элит России и Белоруссии © из личного архива Сергея Луща

Если же говорить конкретно о перспективах Союзного государства, то Лукашенко четко озвучил свою позицию, суть которой в том, чтобы развивать в первую очередь экономические связи, отложив вопрос создания наднациональных органов «за скобки», указал эксперт.

«То же касается и других тем политического кейса, например, признание Крыма. Судя по заявлениям из Минска и Москвы, главы государств не видят эту тему среди неотложных. Притом что многим гражданам Республики Беларусь хотелось бы ускорить процесс», — считает Лущ.

Реальная интеграция протекает в нескольких измерениях, и политическое — лишь одно из них, драйвером же интеграции должен стать принципиально иной уровень экономического сотрудничества в рамках альянса, когда каждый гражданин Союзного государства сможет в собственном кошельке увидеть положительные стороны объединения, заключил собеседник издания.

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