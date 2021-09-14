Ранее Россия и Белоруссия согласовали 28 союзных программ двух государств, которые касаются целого ряда экономических вопросов. Политическую проблематику и тему создания наднациональных органов стороны решили не затрагивать.
Если же говорить конкретно о перспективах Союзного государства, то Лукашенко четко озвучил свою позицию, суть которой в том, чтобы развивать в первую очередь экономические связи, отложив вопрос создания наднациональных органов «за скобки», указал эксперт.
«То же касается и других тем политического кейса, например, признание Крыма. Судя по заявлениям из Минска и Москвы, главы государств не видят эту тему среди неотложных. Притом что многим гражданам Республики Беларусь хотелось бы ускорить процесс», — считает Лущ.
Реальная интеграция протекает в нескольких измерениях, и политическое — лишь одно из них, драйвером же интеграции должен стать принципиально иной уровень экономического сотрудничества в рамках альянса, когда каждый гражданин Союзного государства сможет в собственном кошельке увидеть положительные стороны объединения, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.