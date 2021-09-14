Нельзя исключать, что существует негласная договоренность вокруг Белоруссии: Запад не вмешивается в дела республики и не раскачивает внутреннюю ситуацию, а Россия не педалирует тему Союзного государства. Об этом рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов в интервью изданию Украина.ру

Всеволод Шимов: Минск по-прежнему не заинтересован в реальном углублении интеграции с Россией © vk.com, Всеволод Шимов

Эксперт не думает, что такой компромисс продержится долго, но пока все выглядит именно так.

«Минск по-прежнему не заинтересован в реальном углублении интеграции, видя в ней угрозу своему суверенитету. А Москва по каким-то причинам не сильно и настаивает. Возможно, в Кремле считают, что Лукашенко и так никуда не денется, а давление на него может спровоцировать ответные действия со стороны Запада», — указал Шимов.

Что касается реального наполнения содержанием Союзного государства России и Белоруссии, то пока поводов для оптимизма немного, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.