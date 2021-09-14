Ранее Россия и Белоруссия согласовали 28 союзных программ двух государств, которые касаются целого ряда экономических вопросов. Политическую проблематику и тему создания наднациональных органов стороны решили не затрагивать.
Эксперт не думает, что такой компромисс продержится долго, но пока все выглядит именно так.
«Минск по-прежнему не заинтересован в реальном углублении интеграции, видя в ней угрозу своему суверенитету. А Москва по каким-то причинам не сильно и настаивает. Возможно, в Кремле считают, что Лукашенко и так никуда не денется, а давление на него может спровоцировать ответные действия со стороны Запада», — указал Шимов.
Что касается реального наполнения содержанием Союзного государства России и Белоруссии, то пока поводов для оптимизма немного, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.