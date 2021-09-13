«Украина обладает значительными ресурсами минерального сырья. У нас имеются 20 из 30 стратегически важных полезных ископаемых, содержащихся в перечне критических для ЕС. Это литий, титан, цирконий, тантал, ниобий, никель, кобальт и другие. Мы приглашаем иностранных инвесторов разведывать и разрабатывать участки недр с залежами стратегического сырья путем участия в электронных аукционах, а также участвовать в действующих проектах на уже лицензированных объектах путем бизнес-партнерства», — сказал Опимах.
Его слова прозвучали в ходе шестой научной конференции «Энергетическая безопасность — основы и перспективы развития», проходившей в Польше на базе Жешувского технологического университета.
Что характерно, польские ученые, перед которыми выступал украинский чиновник, не обладают средствами на покупку на Украине участков с полезными ископаемыми.
Также маловероятно, что у них есть время на то, чтобы продвигать инвестпроекты перед реальными инвесторами.