На Украине можно добывать десятки различных критически важных для Евросоюза полезных ископаемых, сказал председатель Государственной службы геологии и недр страны Роман Опимах и пригласил европейский бизнес активнее выкупать участки с природными ресурсами

«Украина обладает значительными ресурсами минерального сырья. У нас имеются 20 из 30 стратегически важных полезных ископаемых, содержащихся в перечне критических для ЕС. Это литий, титан, цирконий, тантал, ниобий, никель, кобальт и другие. Мы приглашаем иностранных инвесторов разведывать и разрабатывать участки недр с залежами стратегического сырья путем участия в электронных аукционах, а также участвовать в действующих проектах на уже лицензированных объектах путем бизнес-партнерства», — сказал Опимах.

Реституции в Польше и на Украине. Кому на пути в Европу достанутся украинские земли © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Что характерно, польские ученые, перед которыми выступал украинский чиновник, не обладают средствами на покупку на Украине участков с полезными ископаемыми.

Также маловероятно, что у них есть время на то, чтобы продвигать инвестпроекты перед реальными инвесторами.