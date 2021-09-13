Организация ветеранов «Боевое братство» обратилась к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой ходатайствовать перед президентом о присвоении звания Героя России адмиралу Игорю Касатонову за решение госстратегической задачи по сохранению основных сил Черноморского флота, сообщает РИА Новости 13 сентября

Адмирал Касатонов, командовавший Черноморским флотом в момент распада СССР, отказался присягать на верность Украине и сохранил флот до того момента, пока не было принято политическое решение о подчинении его России.

«Сегодня Всероссийская организация ветеранов "Боевое братство" обратилась к министру обороны с ходатайством о присвоении звания Героя России адмиралу Игорю Владимировичу Касатонову, сохранившему для страны её Черноморский флот… за заслуги перед государством и народом»,- цитирует агентство обращение организации к министру.

Как Украина решила продать базу российского Черноморского флота: зачем Киев денонсирует Харьковские соглашения © РИА Новости, Владимир Родионов / Перейти в фотобанк

«В декабре этого года исполнится 30 лет Беловежским соглашениям, распаду СССР, который наш президент назвал крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века. Мы должны помнить людей, которые в хаосе развала экономики, социальной сферы, армии оставались верны долгу и Родине», — подчеркнул политик

Он отметил, что адмирал Касатонов твёрдо заявил властям независимой Украины, что принимать присягу чужого государства — это предательство. По его словам, «для рывка вперёд стране сегодня нужны именно такие люди».