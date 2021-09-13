«В Одессе начинаются командно-штабные учения Украина — НАТО по защите критической инфраструктуры в Чёрном море», — говорится в сообщении представительства Украины при НАТО в Twitter.
Ранее бывший посол США на Украине Стивен Пайфер заявил, что Украине не следует просить от НАТО плана действий по членству (ПДЧ). Также Украина не была приглашена на саммит лидеров стран альянса, который прошел в июне этого года.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал «одержимость» украинского руководства заявлением Североатлантического альянса от 2008 года, которое рисовало Грузии и Украине перспективы интеграции в альянс.