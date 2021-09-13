Командно-штабные учения Украины и НАТО «Нерушимая стойкость» начались в Одессе, сообщает 13 сентября представительство Украины при Североатлантическом альянсе

«В Одессе начинаются командно-штабные учения Украина — НАТО по защите критической инфраструктуры в Чёрном море», — говорится в сообщении представительства Украины при НАТО в Twitter.

Бортник назвал причины отказа Рады попросить о союзе Украины и США вне НАТО © Facebook, Ruslan Bortnik Стивен Пайфер заявил, что Украине не следует просить от НАТО плана действий по членству (ПДЧ). Также Украина не была приглашена на саммит лидеров стран альянса, который прошел в июне этого года.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал «одержимость» украинского руководства заявлением Североатлантического альянса от 2008 года, которое рисовало Грузии и Украине перспективы интеграции в альянс.