32 беженца из Афганистана, в том числе женщины и дети, заблокированы пограничниками на территории Польши с начала сентября из-за того, что Варшава отказывается их принимать, рассказали в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии 13 сентября

«На польско-белорусской границе продолжает находиться группа беженцев — 32 выходца из Афганистана, в том числе женщины и несовершеннолетние дети», — рассказали в ведомстве.

Обострение у границы. Польша ввела режим ЧП, Белоруссия двинула внутренние войска на запад © AP, Czarek Sokolowski

Людей при этом огородили колючей проволокой, которая лишает физической возможности оказания любой помощи беженцам со стороны Польши.

ГПК Белоруссии уже дважды помогал передавать гуманитарную помощь людям от общества Красного Креста и управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Представители же польских силовиков по-прежнему не пускают к беженцам ни правозащитников, ни гуманитарные организации, ни журналистов, рассказали в ГПК.

В ведомстве подчеркнули, что подобного рода действия не только препятствует получению достоверной информации для международных организаций и европейской общественности, но и способствуют сокрытию незаконных действий Польши в отношении людей, бегущих от войн и ищущих защиту в странах Евросоюза.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что власти стран ЕС относятся к беженцам «как нацисты».