Григорян отметил, что торгово-экономические отношения между Арменией и Украиной имеют большой потенциал для развития, над реализацией которого правительство готово работать с украинскими коллегами.
Министр социальной политики Украины Лазебная выразила надежду на улучшение двусторонних отношений, а вице-премьер Армении Григорян подчеркнул необходимость активизации контактов между деловыми кругами и представления украинскому бизнесу преимуществ армянского рынка.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, получивший власть в результате госпереворота, выражал свои симпатии президенту Украины Владимиру Зеленскому. Пашинян наряду с посольством США на Украине и канцлером Австрии Себастьяном Курцем в числе первых поздравил Зеленского с избранием на пост президента.
По версии издания «Октагон Медиа», украинская власть соблазнена переходом к парламентской республике по примеру Армении, где даже после поражения в войне с Азербайджаном власть по результатам внеочередных выборов сумел удержать проамериканский ставленник Пашинян.