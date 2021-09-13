Вице-премьер Армении Мгер Григорян принял министра социальной политики Украины Марину Лазебную в рамках заседания армяно-украинской межправительственной комиссии, сообщает 13 сентября Арменпресс. На встрече также присутствовали посол Украины в Армении Иван Кулеба и посол Армении на Украине Владимир Карапетян

Григорян отметил, что торгово-экономические отношения между Арменией и Украиной имеют большой потенциал для развития, над реализацией которого правительство готово работать с украинскими коллегами.

Пашинян сказал, что будет, если Армения возьмет и разорвет договор по Карабаху © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, получивший власть в результате госпереворота, выражал свои симпатии президенту Украины Владимиру Зеленскому. Пашинян наряду с посольством США на Украине и канцлером Австрии Себастьяном Курцем в числе первых поздравил Зеленского с избранием на пост президента.

По версии издания «Октагон Медиа», украинская власть соблазнена переходом к парламентской республике по примеру Армении, где даже после поражения в войне с Азербайджаном власть по результатам внеочередных выборов сумел удержать проамериканский ставленник Пашинян.