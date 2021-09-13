Израильская полиция заподозрила более 200 вернувшихся из Украины паломников в подделке справок об отрицательном результате ПЦР-теста. Об этом 13 сентября сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на израильское издание Haaretz

Сообщается, что паломники получили результаты тестов до вылета из Украины.

В настоящее время полиция ведет разбирательство. Нарушителям грозит до 5 лет тюрьмы.

Как хасиды Умань кормят. Кому идут доходы от паломничества © РИА Новости, Павел Паламарчук / Перейти в фотобанк

Хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана (еврейский Новый год) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана.

В этом году, по данным украинской полиции, в Умань прибыли 29 тысяч паломников-хасидов.