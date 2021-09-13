Сообщается, что паломники получили результаты тестов до вылета из Украины.
В настоящее время полиция ведет разбирательство. Нарушителям грозит до 5 лет тюрьмы.
Кроме того, выяснилось, что из 17 тысяч вернувшихся из Украины граждан 1400 заражены коронавирусом. При этом в Израиле несколько дней наблюдается спад заболеваемости после резкого всплеска в начале сентября.
Хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана (еврейский Новый год) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана.
В этом году, по данным украинской полиции, в Умань прибыли 29 тысяч паломников-хасидов.