Ранее представитель украинского МИД Олег Николенко сообщил, что задержание в Праге гражданина РФ Александра Франчетти, участвовавшего в событиях Крымской весны, стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей. По его словам, Киев работает над завершением процедур для передачи задержанного Украине.
«Предупредили посла, что продолжение деструктивной линии Праги в отношении России и ее граждан приведет к дальнейшей деградации по инициативе чешской стороны двусторонних отношений и не останется без реакции с нашей стороны», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее 13 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Чехия не проинформировала российские органы по факту задержания Франчетти. Лавров подчеркнул, что преследование россиянина может быть связано с борьбой с украинскими неонацистами в рядах добровольческих батальонов.
Министр призвал чешские власти следовать принципам законности и не поддаваться на политические провокации.