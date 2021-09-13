После задержания в Праге россиянина Александра Франчетти посла Чехии вызвали на Смоленскую площадь для консультаций. В ходе беседы российские дипломаты потребовали разъяснений и детальной информации по ситуации, сообщает 13 сентября «РИА Новости» со ссылкой на министерство

Ранее представитель украинского МИД Олег Николенко сообщил, что задержание в Праге гражданина РФ Александра Франчетти, участвовавшего в событиях Крымской весны, стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей. По его словам, Киев работает над завершением процедур для передачи задержанного Украине.

Дмитрий Дробницкий: Ситуация с арестом Франчетти показала, что жить рядом с Украиной становится невозможно © РИА Новости, Нина Зотина

Ранее 13 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Чехия не проинформировала российские органы по факту задержания Франчетти. Лавров подчеркнул, что преследование россиянина может быть связано с борьбой с украинскими неонацистами в рядах добровольческих батальонов.

Министр призвал чешские власти следовать принципам законности и не поддаваться на политические провокации.