Гастроли российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) запретили на территории Украины, причем под двумя фамилиями сразу. Сообщение об этом 13 сентября опубликовали РИА Новости

Юристы Моргенштерна напомнили СБУ об НКВД и КГБ © Моргенштерн/Инстаграм Дмитрию Гордону музыкант рассказал, что в «черном списке» Украины значится под фамилией Валеев, но еще в подростковом возрасте поменял ее на фамилию матери — Моргенштерн, поэтому фактически может въехать в страну, ведь ни одному Моргенштерну въезд на Украину не запрещен.

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко ответил на высказывание артиста, уточнив, что информация не соответствует действительности.

«В апреле этого года по представлению СБУ российский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В рекомендациях СБУ фигурируют обе фамилии рэпера: как Валеев, так и Моргенштерн», — сказал он.

Буквально несколько дней назад юристы Моргенштерна потребовали от СБУ отменить музыканту запрет на въезд, так как в законодательстве Украины «нет препятствий для его выступлений», ведь в законе идет речь о кинематографии и ни слова об исполнении песен.

Концерты рэпера на Украине запланированы на 13, 15 и 16 ноября. Однако в СБУ уже заявили, что в страну музыканта могут пустить, но концерты он дать все равно не сможет, так как угрозу национальной безопасности несет не он сам, а его творчество, пропагандирующее наркотики, насилие и жестокость.