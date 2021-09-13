Цена на газ на европейском газовом хабе ТТF в Голландии перешагнула порог в $760 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов 13 сентября

Стоимость октябрьских фьючерсов уже вышла на уровень $760,4 за тысячу кубометров. Это уже четвертый рекорд за день — ранее 13 сентября фиксировались скачки до $730, $740 и $750 за тысячу кубометров.

Для Украины стоимость газа на биржах в ЕС имеет существенное значение, так как цены на голубое топливо на внутреннем рынке законодательно привязали котировкам европейских торговых площадок.

«Северный поток – 2» — новое качество газовых войн

Между тем экономист Игорь Юшков в интервью Украина.ру отмечал, что стоимость газа на TTF формируется за счет цен на сжиженный природный газ (СПГ), а за счет не газпромовского трубопроводного газа.

Сейчас же весь СПГ уходит в Азию, где цены на него еще выше, и в Европе образовался дефицит. Кроме того, из-за высоких цен на газ европейские трейдеры не закупают его для заполнения хранилищ в преддверии отопительного сезона, что провоцирует нестабильность на рынке и рост цен.

При этом ни заявления «Газпрома» об окончании работ по газопроводу «Северный поток-2», ни увеличение поставок газа в ЕС никак не сказались на торгах на европейских площадках.