Звезда украинского сериала «Сваты» Федор Добронравов отметил на днях свой 60-ый день рождения. С праздником артиста поздравили поклонники и коллеги по сцене. Одно из пожеланий вызвало у фанатов сомнения в верности артиста своей супруге, написал 13 сентября Hyser

Мытье полов, сплошные неудачи, ВДВ и «Сваты»: Федору Добронравову — 60 © Открытые источники Елена Подкаминская посвятила коллеге пост в социальных сетях, к которому прикрепила не только совместные фото из спектаклей, но и снимок, где сидит в обнимку с Добронравовым.

«Любимый друг мой, обожаемый партнер! Самый искренний, светлый, родной! Абсолютный ДОБРОнравов! С днем рождения, Федя! Скучаю! Особенно по нашим шуткам до спектакля, во время и после. А еще по репетициям совместным и разговорам обо всем на свете», — написала она.

Текст поздравления и снимок заставил некоторых фанатов задуматься о том, какие на самом деле отношения связывают Подкаминскую и Добронравова, но пока им остается только строить догадки.

Федор Добронравов женился сразу после армии, вместе супруги уже около 40 лет, а познакомились и вовсе будучи детьми: они ходили в один дом творчества, будущий артист — в цирковую студию, а его жена — на танцы.

Ирина Добронравова — педагог по образованию, но ей пришлось оставить работу, чтобы дать возможность развиваться мужу. У пары двое сыновей, которые пошли по стопам отца, став актерами.