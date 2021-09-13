Российское ведомство предложило изменения в государственную программу переселения соотечественников с тем, чтобы жители Донецкой и Луганской народных республик могли стать ее участниками. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба МВД
«Проектом указа предлагается внести изменения в государственную программу в целях предоставления соотечественникам, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, права подачи заявлений об участии в государственной программе и получения свидетельства участника государственной программы на территории Российской Федерации», — сообщается в Telegram-канале «МВД Медиа».
Ранее граждане, проживающие в ДНР и ЛНР зачастую не могли подать документы на участие в госпрограмме, так как посещение российских дипломатических учреждений на территории, подконтрольной Украине, грозило им уголовным преследованием из-за продолжающегося военного конфликта на Донбассе.
Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников была разработана по инициативе президента России Владимира Путина и действует уже 15 лет. Она направлена на решение социально-экономических и демографических проблем на территориях приоритетного заселения.
Сообщается, что в программе переселения (репатриации) соотечественников в РФ приняло участие около 800 тысяч людей. По словам начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой наибольший интерес госпрограмма вызывает у граждан Украины (34,7% от общего количества участников).