Предложивший перейти с кириллицы на латиницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов расписался в незнании украинского языка

В публикации на своей странице в Facebook 13 сентября он одно предложение написал латинскими буквами.

«Dyakuyu usim, xto prochy'tav abo posluxav moye interv'yu "Radio Svoboda"», — написал он, однако три слова не соответствуют правилам транслитерации украинского языка.

По пути Казахстана и Узбекистана. Зачем Украине переход на латиницу © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

При этом слово «prochy'tav» (прочитал — укр.) пишется без апострофа, а в словах «xto» (кто — укр.) и «posluxav» (послушал — укр.) вместо буквы «x» следовало использовать буквосочетание «kh».

Ранее предложение Данилова о переводе украинского языка на латиницу раскритиковал языковой омбудсмен Тарас Креминь, заявивший в частности, что никаких дискуссий об отказе от кириллицы в украинской власти не было.