В публикации на своей странице в Facebook 13 сентября он одно предложение написал латинскими буквами.
«Dyakuyu usim, xto prochy'tav abo posluxav moye interv'yu "Radio Svoboda"», — написал он, однако три слова не соответствуют правилам транслитерации украинского языка.
Написанная им фраза означает «спасибо всем, кто прочитал или послушал мое интервью "Радио свобода"».
При этом слово «prochy'tav» (прочитал — укр.) пишется без апострофа, а в словах «xto» (кто — укр.) и «posluxav» (послушал — укр.) вместо буквы «x» следовало использовать буквосочетание «kh».
Ранее предложение Данилова о переводе украинского языка на латиницу раскритиковал языковой омбудсмен Тарас Креминь, заявивший в частности, что никаких дискуссий об отказе от кириллицы в украинской власти не было.