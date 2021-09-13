Певица Надежда Бабкина поздравила автора-исполнителя Александра Розенбаума с 70-летием. Специально ко дню рождения она вспомнила историю написания романса «Я когда-то была молодая», который Розенбаум посвятил ей много лет назад. Соответствующий пост она разместила в Instagram 13 сентября

«Помню, когда он первый раз пропел мне его по телефону, я страшно обиделась. Что это значит — "когда-то была молодая"? Я и сейчас молода! Цифры для меня никакого значения не имели — ни тогда, ни теперь. А тут какие-то страдания старушки по ушедшей молодости. "Дура ты, Надька", — сказал Розенбаум. — "Пройдет время, а романс этот из твоего репертуара никуда не денется"», — вспомнила Бабкина.

Роман с Бабкиной и три года тюрьмы за любовь: Александр Розенбаум отмечает 70-летие © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

«Мы с Сашей в хороших отношениях, улыбаемся друг другу, но каждый молчит о своем. Не все, конечно, мы говорим вслух. Я не хочу ему поляну портить. Но почему я должна стесняться, что у нас был не только творческий союз, но и нежное отношение друг к другу?» — рассказала однажды исполнительница.

Певица рассказывала о том, что долгое время они с Розенбаумом не общались из-за взаимных обид, но потом здравый смысл возобладал, и им удалось возобновить дружеские отношения.

«При всей сложности наших отношений Саша время от времени звонит мне по телефону. Звонит, когда ему плохо на душе, когда изнутри разъедает какая-то неуверенность», — написала Бабкина в юбилей Розенбаума.

В декабре 2015 года Александра Розенбаума включили в черный список Украины как лицо, угрожающее национальной безопасности страны. Сам музыкант спокойно отреагировал на это решение, заявив, что приличному человеку не прилично не быть в этом списке.