Офис Президента Украины анонсировал на четверг, 16 сентября встречу главы государства с председателями Совета судей, Верховного суда, руководителями органов судейского управления и послами стран «Большой семерки». Об этом 13 сентября сообщается на официальном сайте президента

Ранее стало известно, что Совет судей Украины не избрал кандидатов в Этический совет. Этот орган, согласно реформе президента Украины Владимира Зеленского, должен оценивать добросовестность претендентов на пост в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС). Этический совет должен состоять из украинских и иностранных юристов, причем голос иностранных экспертов имеет преимущественное право.

Совет судей Украины не выбрал кандидатов – судебная реформа Зеленского «буксует» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Также президент выразил благодарность международным организациям и странам, делегировавшим «варягов» для судебной системы Украины.

Ранее Зеленский объяснял проведение судебной реформы тем, что иначе страна не получила бы финансовую помощь от ЕС и Международного валютного фонда.

Всего Зеленский подписал три законопроекта, которые являются ключевыми для судебной реформы. При этом ранее один из этих законопроектов (о ВККС) он ветировал, так как закон не позволял иностранным экспертам в полной мере получить контроль над Высшей квалификационной комиссией судей. Позднее закон был исправлен и подписан Зеленским.