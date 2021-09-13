Королева замужем за Глушко с 2003 года, официально брак пара зарегистрировала после рождения общего сына Архипа, появившегося на свет в феврале 2002-го.
Артистка призналась, что хотела еще детей, но реализовать эту мечту так и не получилось: сначала было несколько выкидышей, потом, уже в возрасте 34 лет, звезда решила прибегнуть к ЭКО, но и оно не принесло желаемого результата.
По словам Королевой, ее супруг был против искусственного оплодотворения, так как очень переживал за здоровье жены, хотя и утверждал, что хочет еще детей. Неудачи заставили звезду отступить, но однажды, появилась новая возможность.
«Однажды я почувствовала, что меня подташнивает. Мне снится рыба. Покупаю тест — две полоски. Мне тогда было 40», — вспомнила Королева.
Правда счастье было недолгим, беременность, хоть и была естественной, оказалась замершей. В качестве причин врачи назвали стрессы, недосыпы и переработки на гастролях.
«Ужасные чувства тогда были, я помню этот кабинет, я рыдаю, меня уговаривают, успокаивают», — вспомнила исполнительница.
Спустя еще два года тест снова показал две полоски, утверждает Королева, но тогда случился скандал из-за слитых в сеть интимных фото с Тарзаном, и из-за стресса произошел новый выкидыш.
Рассказала Королева и об изменах Глушко, кадры которых тоже оказались в общем доступе. По словам артистки, эта история «выбила ее из колеи», но не заставила расстаться с родным человеком.