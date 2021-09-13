Певица украинского происхождения Наташа Королева стала главной героиней шоу ведущей Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», где призналась, что ее муж стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) был против процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)

Пугачева и Галкин взяли детей на чужую бар-мицву © Максим Галкин/Инстаграм

Артистка призналась, что хотела еще детей, но реализовать эту мечту так и не получилось: сначала было несколько выкидышей, потом, уже в возрасте 34 лет, звезда решила прибегнуть к ЭКО, но и оно не принесло желаемого результата.

По словам Королевой, ее супруг был против искусственного оплодотворения, так как очень переживал за здоровье жены, хотя и утверждал, что хочет еще детей. Неудачи заставили звезду отступить, но однажды, появилась новая возможность.

«Однажды я почувствовала, что меня подташнивает. Мне снится рыба. Покупаю тест — две полоски. Мне тогда было 40», — вспомнила Королева.

Правда счастье было недолгим, беременность, хоть и была естественной, оказалась замершей. В качестве причин врачи назвали стрессы, недосыпы и переработки на гастролях.

«Ужасные чувства тогда были, я помню этот кабинет, я рыдаю, меня уговаривают, успокаивают», — вспомнила исполнительница.

Спустя еще два года тест снова показал две полоски, утверждает Королева, но тогда случился скандал из-за слитых в сеть интимных фото с Тарзаном, и из-за стресса произошел новый выкидыш.

Рассказала Королева и об изменах Глушко, кадры которых тоже оказались в общем доступе. По словам артистки, эта история «выбила ее из колеи», но не заставила расстаться с родным человеком.