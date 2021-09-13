Предыдущее решение Кабмина об отмене льготного тарифа для населения за первые 100 кВт-час было одобрено ВБ, подчеркнула она.
Однако решение об отмене этого решения, за которым последовало еще и снижение тарифов на электричество, может стать потенциальной угрозой для финансовой «санации» энергосектора, который еще больше ослабляется из-за пандемии коронавируса, заявила Бьерде.
Представительница ВБ потребовала от украинских властей повысить тарифы на электричество для населения до их полной стоимости.
Она также призвала власти Украины рассчитаться за долги перед производителями «зеленой» электроэнергии — в основном это иностранные компании, построившие солнечные и ветровые электростанции на Украине.