Решение правительства Украины о снижении тарифа на электроэнергию для домохозяйств может поставить под угрозу финансовое оздоровление энергетического сектора, сказала вице-президент Всемирного банка (ВБ) по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде в ходе своего первого официального визита на Украину

Тариф на электроэнергию снизили, субсидий хватит до ноября. Главное в экономике Украины 6-13 августа

Однако решение об отмене этого решения, за которым последовало еще и снижение тарифов на электричество, может стать потенциальной угрозой для финансовой «санации» энергосектора, который еще больше ослабляется из-за пандемии коронавируса, заявила Бьерде.

Представительница ВБ потребовала от украинских властей повысить тарифы на электричество для населения до их полной стоимости.

Она также призвала власти Украины рассчитаться за долги перед производителями «зеленой» электроэнергии — в основном это иностранные компании, построившие солнечные и ветровые электростанции на Украине.