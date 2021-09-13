Украинские фермеры вынуждены уничтожать урожай арбузов, так как продукция оказалась не востребована. Видео из села Михайловка Херсонской области 13 сентября было обнародовано на ТВ и соцсетях

Розовый - направо, голубой - налево: вагоны киевского метро планируют поделить на женские и мужские © European Union

Однако даже за такую низкую стоимость желающих покупать арбузы совсем немного. В итоге продукция стала перезревать, и фермеры приняли решение утилизировать излишки урожая прямо в поле, используя их как удобрение.

«Вот как-то так. Михайловка», — подписали видео местные жители, заставшие аграриев за сбрасыванием арбузов с грузовика.

«Почему не отдали никому?», «Они никому не нужны и даром», «Жалко людям, отдали бы животным на ферму или курам в курятник. Жлобы, одним словом», «Могли отдать в детский дом», «Жалко парней, выращивали, а покупателей нет», — возмутились пользователи.

«Мы посадили арбуз, вложили тысячи гривен плюс свой труд, плюс нервы. Оказались в полной заднице, даже не в ноле. И вы еще будете рассказывать, кому нам что везти?», — ответили им фермеры.