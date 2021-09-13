После того, как ЕС в очередной раз ввел санкции против Белоруссии, президент республики Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет выполнять договор о реадмиссии и перестанет препятствовать потоку нелегальных мигрантов в ЕС.
«На участке заставы "Тушемля" Гродненской погрангруппы зафиксировано, как польские пограничники 12 сентября подвезли к линии границы группу беженцев. Спрятав людей в глубине леса, силовики отправились в так называемую разведку, чтобы убедиться в отсутствии со стороны Беларуси пограничных нарядов», — отметили пограничники.
После этого польские стражи границы планировали тайно вытеснить очередную группу беженцев в Белоруссию, однако благодаря действиям белорусских пограничников данная попытка была пресечена, сказано в публикации.