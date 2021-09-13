В рамках «Общественного бюджета 2022» будет рассмотрена инициатива создания отдельных вагонов для женщин в киевском метрополитене. Об этом 13 сентября сообщил Telegram-канал Vesti.ua

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«Это исключит невозможность некоторых людей находиться рядом с людьми другого пола через религию. Некоторым женщинам некомфортно находиться рядом с мужчинами из-за страха домогательства», — подчеркнул один из авторов.

В случае, если решение примут, два вагона каждого состава раскрасят в розовый и голубой соответственно.

«Каких еще реформ вам надо?», «А если я не хочу ни с женщинами, не с мужчинами ехать — метрополитен мне выделит индивидуальный вагон?», «Метро убыточно, хотя бы вообще работало, из всех реформ Слуг народа нет ни одной полезной», «А если едут отец и дочь лет девяти? Или мать с сыном лет десяти? Им в какой вагон заходить?» — прокомментировали новость пользователи.

Кто-то из комментаторов даже пошутил, что скоро песня «Голубой вагон» из мультфильма «Старуха Шапокляк» сможет приобрести в Киеве новый толерантный смысл, а тех, кто никак не может определиться со своим полом, заставит поторопиться.