«Предприятие предоставило все документы, по закону на рассмотрение и принятие решения у нас есть до четырех месяцев времени, затем решение должно быть передано Еврокомиссии», — цитирует агентство Вульфа.
Он подчеркнул, что речь не идет о запуске газопровода, лишь о его сертификации и соответствии нормам газовой директивы ЕС.
Решение о вводе газопровода в эксплуатацию принимают другие ведомства, однако если на момент ввода в эксплуатацию газопровода сертификата от ФСА не будет, компании-оператору могут быть выписаны штрафы.