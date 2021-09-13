«Предприятие предоставило все документы, по закону на рассмотрение и принятие решения у нас есть до четырех месяцев времени, затем решение должно быть передано Еврокомиссии», — цитирует агентство Вульфа.

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Он подчеркнул, что речь не идет о запуске газопровода, лишь о его сертификации и соответствии нормам газовой директивы ЕС.

Решение о вводе газопровода в эксплуатацию принимают другие ведомства, однако если на момент ввода в эксплуатацию газопровода сертификата от ФСА не будет, компании-оператору могут быть выписаны штрафы. 