Федеральное сетевое агентство Германии (ФСА) получило документы на сертификацию предприятия «Северный поток-2» как независимого газотранспортного оператора, рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря регулятора Фите Вульфа

«Предприятие предоставило все документы, по закону на рассмотрение и принятие решения у нас есть до четырех месяцев времени, затем решение должно быть передано Еврокомиссии», — цитирует агентство Вульфа.

«Северный поток – 2» — новое качество газовых войн

Решение о вводе газопровода в эксплуатацию принимают другие ведомства, однако если на момент ввода в эксплуатацию газопровода сертификата от ФСА не будет, компании-оператору могут быть выписаны штрафы.