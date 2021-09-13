Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что украинский президент готов встретиться с Путиным при условии, что стороны будут обсуждать вопрос Крыма.
«Нет, невозможно в такой постановке вопроса. Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи», — цитирует агентство Пескова.
Он отметил, что Москва готова говорить в первую очередь о выполнении Киевом минских договоренностей, соглашениях парижского саммита «нормандской четверки» и двусторонние соглашения.
Крым стал российским регионом на основании референдума, соответствовавшего международным правовым нормам. За присоединение к РФ проголосовало подавляющее большинство крымчан.
Украина до сих пор считает Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.
Президент России Владимир Путин сказал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.