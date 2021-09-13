Требование украинской стороны обсуждать на возможной встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского принадлежность Крыма ставит под вопрос проведение такого саммита, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости 13 сентября

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что украинский президент готов встретиться с Путиным при условии, что стороны будут обсуждать вопрос Крыма.

«Нет, невозможно в такой постановке вопроса. Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи», — цитирует агентство Пескова.

Новые санкции: «взбесившийся принтер репрессий» Зеленского готовит удар по Крымскому мосту © president.gov.ua

Крым стал российским регионом на основании референдума, соответствовавшего международным правовым нормам. За присоединение к РФ проголосовало подавляющее большинство крымчан.

Украина до сих пор считает Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.

Президент России Владимир Путин сказал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.