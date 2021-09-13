Ванга предсказывала такие события, как теракт 11 сентября 2001 года, трагедию с подлодкой «Курск», при этом по поводу предсказания о пандемии коронавируса ведутся споры. Слова же Ванги о будущем человечества Стоянов передал так:
«Придет время, когда одежда будет сама менять свой цвет по желанию людей, что стенки домов будут по желанию людей различной прозрачности. Говорила, что придет время, когда дороги будут в небе».
Прорицательница стала известна во время Второй мировой войны. Первым из известных гостей Ванги был царь Болгарии Борис III, посетивший ее в 1942 году. За время жизни Ванга приобрела мировую известность.
Ранее кумом Ванги Сергеем Косторным приводились данные о том, что Ванга якобы предсказала приход к власти на Украине Петра Порошенко, Юлии Тимошенко, Арсения Яценюка и Виталия Кличко, и, впоследствии, приход «зеленого господаря» — Владимира Зеленского.