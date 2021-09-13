Видео сняла украинский дизайнер, стилист и режиссер Таня Муиньо, по ее задумке рэпер в ролике спускается в преисподнюю, где соблазняет дьявола, убивает его, после чего занимает трон «повелителя тьмы».
Клип оказался скандальным и набрал более 346,7 миллионов просмотров на YouTube из-за истории с человеческой кровью: ей была заполнена подошва кроссовок исполнителя марки Satan Shoes («Сатанинская обувь»). Обувь рэпер выпустил в сотрудничестве с Nike, дополнив шнурки подвеской в виде пентаграммы, а сами кроссовки надписью «LUKE 10:18», это отсылка к цитате из Евангелия от Луки: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молния».
Клип вызвал огромное количество гневных комментариев, однако это только добавило к видео просмотров, а партия обуви была распродана в считанные минуты. Теперь неоднозначное творение украинки заслужило еще и международную премию, а у рэпера новая задумка — он примеряет образ беременного мужчины.