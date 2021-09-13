Клип на песню Montero американского рэп-исполнителя Lil Nas X, снятый украинским дизайнером и режиссером, признан лучшим на церемонии награждения MTV Video Music Awards 2021, которая завершилась в ночь на 13 сентября по московскому времени

Видео сняла украинский дизайнер, стилист и режиссер Таня Муиньо, по ее задумке рэпер в ролике спускается в преисподнюю, где соблазняет дьявола, убивает его, после чего занимает трон «повелителя тьмы».

Школьник из Запорожья вытер ноги об учебник украинского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Клип вызвал огромное количество гневных комментариев, однако это только добавило к видео просмотров, а партия обуви была распродана в считанные минуты. Теперь неоднозначное творение украинки заслужило еще и международную премию, а у рэпера новая задумка — он примеряет образ беременного мужчины.