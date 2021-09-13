«Были сегодня на бар мицве Яши Достмана. С праздником вас, наши дорогие друзья!» — написал Галкин.
Для праздника 72-летняя артистка и ее дочь выбрали рокерские наряды, сочетав кожаные куртки с ассиметричными черными юбками. Мужская половина семейства предпочла классический стиль.
Были на празднике Достман и другие звездные гости: артист Владимир Винокур, певцы Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, Алсу, ведущие «Дома-2» Ольга Орлова и Давид Манукян (он же рэпер Дава), композитор Игорь Крутой. Вел бар-мицву Валдис Пельш.
Бар-мицва в иудаизме — термин, использующийся для описания достижения еврейским мальчиком или девочкой религиозного совершеннолетия после процедуры обрезания. Обычно этот праздник отмечают по достижении ребенком 13 лет.