Певица Алла Пугачева, ее супруг шоумен Максим Галкин и их 7-летние двойняшки Лиза и Гарри появились на праздновании совершеннолетия младшего сына своей подруги Иды Достман. Соответствующее видео ведущий опубликовал в Instagram 12 сентября

«Были сегодня на бар мицве Яши Достмана. С праздником вас, наши дорогие друзья!» — написал Галкин.

Маленькие актеры: в замке Пугачевой и Галкина дали первое представление сезона © Максим Галкин/Инстаграм

Были на празднике Достман и другие звездные гости: артист Владимир Винокур, певцы Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, Алсу, ведущие «Дома-2» Ольга Орлова и Давид Манукян (он же рэпер Дава), композитор Игорь Крутой. Вел бар-мицву Валдис Пельш.

Бар-мицва в иудаизме — термин, использующийся для описания достижения еврейским мальчиком или девочкой религиозного совершеннолетия после процедуры обрезания. Обычно этот праздник отмечают по достижении ребенком 13 лет.