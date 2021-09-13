Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды и присвоил звания украинским актерам в честь Дня украинского кино. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на днях на сайте Офиса президента

Так, Зеленский наградил орденом «За заслуги» III степени актера Станислава Боклана, снимавшегося в сериалах «Когда мы дома», «Крепостная», «Папик» и «Слуга народа». «Папик» наш: как сериал от студии Зеленского покорил российские экраны © Телеканал СТС Юрия Горбунова, режиссера Михаила Ильенко, главу Национального союза кинематографистов Украины Александра Янчука и других. Четыре актрисы получили орден княгини Ольги III степени. Среди них — Ольга Сумская, Леся Самаева и Екатерина Кистень, снимавшаяся в сериалах «Сваты» и «Слуга народа». Почетное звание народной артистки Украины получила звезда советского кино Нина Антонова, а звание заслуженной артистки — Дарья Петрожицкая, исполнившая главную роль в сериале «Папик».