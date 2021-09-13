Так, Зеленский наградил орденом «За заслуги» III степени актера Станислава Боклана, снимавшегося в сериалах «Когда мы дома», «Крепостная», «Папик» и «Слуга народа».
Таким же орденом он наградил популярного телеведущего и актера Юрия Горбунова, режиссера Михаила Ильенко, главу Национального союза кинематографистов Украины Александра Янчука и других.
Четыре актрисы получили орден княгини Ольги III степени. Среди них — Ольга Сумская, Леся Самаева и Екатерина Кистень, снимавшаяся в сериалах «Сваты» и «Слуга народа».
Почетное звание народной артистки Украины получила звезда советского кино Нина Антонова, а звание заслуженной артистки — Дарья Петрожицкая, исполнившая главную роль в сериале «Папик».