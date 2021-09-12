Запад использует тему проблем с реформами на Украине, чтобы не признавать своей неготовности говорит о ее членстве в ЕС. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время форума YES Brainstorming, передает «Главред» 12 сентября

«Хочу, чтобы меня поняли правильно — мы являемся сторонниками реформ, и мы внедряем реформы. Однако я откровенно устал от того, когда нас держат на крючке реформ, чтобы не признавать правду — не Украина не готова к пути в ЕС, а ЕС не готов принимать Украину», — сказал Кулеба.

Пять принципов ЕС: что они значат для Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Мы спрашиваем, что нам сделать ради членства в ЕС, но нам не дают ответа и только говорят — работайте дальше», — сказал Кулеба.

Он добавил, что вступление в Евросоюз — это политический вопрос, на который там пока не готовы ответить, и от реформ это не зависит.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина сейчас находится на «расстоянии нескольких световых лет» от вступления в ЕС и за последние пять лет даже не приблизился к выполнению Копенгагенских критериев, а проблема коррупции в стране по-прежнему остается очень серьезной.