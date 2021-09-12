ФСБ РФ ужесточила обвинение заместителю председателя «Меджлиса крымско-татарского народа»* Нариману Джелялову: его действия были переквалифицированы с пособничества в совершении диверсии на полноценное участие в диверсии. Об этом на днях в своем Facebook сообщил его адвокат Николая Полозов

«Сегодня в ходе следственных действий в УФСБ по РК и г. Севастополю Нариману Джелялову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 281 УК РФ, то есть в совершении диверсии. Таким образом, следствие ФСБ переквалифицировало инкриминируемое Нариману деяние с пособничества в совершении диверсии на полноценное участие в совершении диверсии, чем ужесточило обвинение», — пишет Полозов.

Диверсии украинских спецслужб на территории России. Справка © ФСБ РФ / ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Известно, что в настоящее время Джелялов находится в СИЗО Симферополя.

В конце августа в селе Перевальном между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. В ФСБ это посчитали диверсией, а в ее подготовке обвинили украинскую разведку и организацию «Меджлис крымско-татарского народа». По подозрению в преступлении был задержан Джелялов и еще несколько крымчан.

*Деятельность организации запрещена в РФ