«Сегодня в ходе следственных действий в УФСБ по РК и г. Севастополю Нариману Джелялову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 281 УК РФ, то есть в совершении диверсии. Таким образом, следствие ФСБ переквалифицировало инкриминируемое Нариману деяние с пособничества в совершении диверсии на полноценное участие в совершении диверсии, чем ужесточило обвинение», — пишет Полозов.
Он также сообщил, что после предъявления обвинения был осуществлен допрос обвиняемого, однако Джелялов воспользовался правом не давать показания.
Известно, что в настоящее время Джелялов находится в СИЗО Симферополя.
В конце августа в селе Перевальном между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. В ФСБ это посчитали диверсией, а в ее подготовке обвинили украинскую разведку и организацию «Меджлис крымско-татарского народа». По подозрению в преступлении был задержан Джелялов и еще несколько крымчан.
*Деятельность организации запрещена в РФ