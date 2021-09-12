«Например, граница существует между странами-членами Европейского союза — но на картах, по знакам на пути, можно понять, что ты въезжаешь в другую страну. Наверное, наступит время, когда между Польшей и Украиной будет такая же граница, как между Польшей и Германией, между странами Европейского союза», — сказал посол.
Дещица призвал украинские и польские власти увеличить число погранпереходов, чтобы можно было быстрее попасть из одной страны в другую.
Он также отметил, что сегодняшняя Украина далека от Польши до вступления в ЕС.