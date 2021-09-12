Между Украиной и Польшей не должно быть границ – от них следует избавиться, считает посол Украины в Варшаве Андрей Дещица. Об этом он заявил в эфире телеканала «Дом» 12 сентября

«Например, граница существует между странами-членами Европейского союза — но на картах, по знакам на пути, можно понять, что ты въезжаешь в другую страну. Наверное, наступит время, когда между Польшей и Украиной будет такая же граница, как между Польшей и Германией, между странами Европейского союза», — сказал посол.

Охота за головами. Зачем польским и чешским вузам студенты из Украины © Karolina Grabowska: Pexels / Olekwarszawiak/Wikipedia

Он также отметил, что сегодняшняя Украина далека от Польши до вступления в ЕС.