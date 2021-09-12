«Действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России — в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории. Либо на линии разграничения, либо в любом другом месте на нейтральной территории, но не в России и не в Украине. Надо чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет», — сказал Никифоров.
Пресс-секретарь президента также добавил, что против встречи выступает именно Россия, которая, по его словам, не намерена выносить на повестку вопрос Крыма.
«А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?», — отметил Никифоров.
Ранее Зеленский заявлял, что хотел бы провести переговоры с Путиным в ближайшее время и пообещал, что разговор будет предметным. Его слова прозвучали на форуме «Ялтинская европейская стратегия» 10 сентября.