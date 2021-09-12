Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, но на этой встрече должен подниматься вопрос территорий, которые в Киеве считают оккупированными. Об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, передает телеканал «Дом» 12 сентября

«Действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России — в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории. Либо на линии разграничения, либо в любом другом месте на нейтральной территории, но не в России и не в Украине. Надо чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет», — сказал Никифоров.

Ялтинская стратегия Зеленского: какие сигналы президент Украины послал России и лично Путину © пресс-служба президента Украины

«А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?», — отметил Никифоров.

Ранее Зеленский заявлял, что хотел бы провести переговоры с Путиным в ближайшее время и пообещал, что разговор будет предметным. Его слова прозвучали на форуме «Ялтинская европейская стратегия» 10 сентября.