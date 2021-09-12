По случаю Дня украинского кино Зеленский подписал указ о награждении известных работников кино «за значительный личный вклад в развитие киноискусства, весомые творческие достижения, высокое профессиональное мастерство».
Станислав Боклан был коллегой Зеленского по сериалу «Слуга народа», где сыграл роль премьер-министра Украины Юрия Чуйко.
Боклан также известен по ролям в сериалах «Папик», «Крепостная» и «Когда мы дома».
Кроме того, звание «Заслуженного артиста Украины» получила коллега Боклана по сериалу «Папик» актриса Дарья Петрожицкая, исполнившая роль Лизы.