В Сети появились кадры с места взрыва на нефтебазе в Донецке. Видео 11 сентября на своем YouTube-канале опубликовало Представительство ДНР в СЦКК

Два взрыва прогремели в районе действующей нефтебазы в Кировском районе Донецка.

«В ходе проведенных оперативных мероприятий установлено, что данные диверсионные действия произошли в результате атаки с использованием двух БПЛА ВФУ, о чем свидетельствуют найденные на месте взрывов фрагменты беспилотных устройств: двигатель и обгоревшие части фюзеляжа, крылья», — говорится в сообщении.

В Донецке на нефтебазе прогремел взрыв © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

На месте работают сотрудники МЧС, МВД и представительства ДНР в СЦКК.

Глава ДНР Денис Пушилин назвал произошедшее террористическим актом.