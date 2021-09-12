Два взрыва прогремели в районе действующей нефтебазы в Кировском районе Донецка.
«В ходе проведенных оперативных мероприятий установлено, что данные диверсионные действия произошли в результате атаки с использованием двух БПЛА ВФУ, о чем свидетельствуют найденные на месте взрывов фрагменты беспилотных устройств: двигатель и обгоревшие части фюзеляжа, крылья», — говорится в сообщении.
Жертв среди населения нет.
На месте работают сотрудники МЧС, МВД и представительства ДНР в СЦКК.
Глава ДНР Денис Пушилин назвал произошедшее террористическим актом.