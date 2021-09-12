Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, чтобы обсудить Олимпийские игры в Токио и перспективы для Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства, опубликованном 11 сентября

Зеленский поздравил Баха с проведением успешных и безопасных Олимпийских игр, а также поблагодарил за поддержку украинского спорта. Собеседники также отметили выдающиеся результаты украинских спортсменов.

Не благодаря, а вопреки. Как на Украине относятся к своим олимпийцам © REUTERS, Dylan Martinez

«Томас Бах поздравил эту инициативу, учитывая замечательные спортивные традиции Украины, а также увидев чрезвычайно впечатляющую презентацию современной спортивной инфраструктуры страны», — говорится в сообщении.

На Олимпийских играх в Токио украинская сборная, состоявшая из 157 спортсменов, заняла 43-е место в медальном зачете и 14-е место по общему количеству олимпийских наград. Всего Украина заработала 19 медалей.