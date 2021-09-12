Зеленский поздравил Баха с проведением успешных и безопасных Олимпийских игр, а также поблагодарил за поддержку украинского спорта. Собеседники также отметили выдающиеся результаты украинских спортсменов.
Также Зеленский заявил о том, что Украина намерена стать хозяином зимних Олимпийских игр и для этого вступит в фазу диалога с Международным олимпийским комитетом, направив делегацию в штаб-квартиру МОК в Лозанне.
«Томас Бах поздравил эту инициативу, учитывая замечательные спортивные традиции Украины, а также увидев чрезвычайно впечатляющую презентацию современной спортивной инфраструктуры страны», — говорится в сообщении.
На Олимпийских играх в Токио украинская сборная, состоявшая из 157 спортсменов, заняла 43-е место в медальном зачете и 14-е место по общему количеству олимпийских наград. Всего Украина заработала 19 медалей.