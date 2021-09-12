Украинские политики делают из Украины «законного иждивенца» России. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, передает RT 12 сентября

«Воля украинских политиков направлена на то, чтобы сделать из страны законного иждивенца России с помощью соответствующего документа. Но на такой основе сотрудничество невозможно», — сказал политолог.