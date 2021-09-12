«Воля украинских политиков направлена на то, чтобы сделать из страны законного иждивенца России с помощью соответствующего документа. Но на такой основе сотрудничество невозможно», — сказал политолог.
Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что тему транзита российского газа через территорию Украины нужно включить в повестку «нормандского формата». По его мнению, такое расширение обсуждаемых тем вполне логично, ведь прокачка газа остается серьезным предохранителем в отношениях двух стран.