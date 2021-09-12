США и Германия примут меры против газопровода «Северный поток-2», если Россия будет использовать его как оружие, заявил американский дипломат Курт Волкер. Об этом 12 сентября сообщило издание «Главред Украина»

«Северный поток — 2»: Уложена последняя труба газопровода, поставки по нему могут начаться уже 1 октября © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине», — сказал Волкер.

Если Россия будет использовать газ как оружие, отметил дипломат, ей грозят «серьезные последствия».

Ранее «Газпром» сообщил о том, что строительство «Северного потока-2» завершено. Первые поставки газа по трубопроводу планируются на октябрь текущего года.