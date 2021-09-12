По словам Волкера, Штаты пытаются противостоять реализации проекта, но эта борьба ограничивается словами. Кроме того, соглашение между Вашингтоном и Берлином, которое обеспечивает возможность достроить газопровод без дополнительных санкций, объясняется финансовыми выгодами.
«Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине», — сказал Волкер.
Если Россия будет использовать газ как оружие, отметил дипломат, ей грозят «серьезные последствия».
Ранее «Газпром» сообщил о том, что строительство «Северного потока-2» завершено. Первые поставки газа по трубопроводу планируются на октябрь текущего года.