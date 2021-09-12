«Сегодня полная площадь людей. Как выпускнику Луганского института культуры мне очень приятно побывать здесь. Я стараюсь приезжать на каждый праздник в Луганске. С огромным удовольствием приезжаю и поздравляю. Я очень люблю Луганщину, очень люблю зрителей здесь», — сказал Куприк.
Концерт состоялся на главной площади города. Помимо приезжих звезд на сцене выступили и артисты Луганской академической филармонии.
Также горожан поздравил глава администрации Луганска Манолис Пилавов.
«Поздравляю вас с 226-й годовщиной со дня рождения нашего города — города-героя Луганска. Абсолютно уверен, что самые лучшие люди живут в нашем городе. Это люди, которые любят труд, люди, которые своим трудом добились всего. История нашего города — она самая лучшая, потому что мы ее делаем!», — сказал он со сцены.
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.