Украина живет в условиях «новой третьей мировой войны», уверена вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Об этом она заявила на форуме YES Brainstorming 11 сентября, передает РИА Новости

Война как способ решения всех проблем: афганизация Украины и США продолжается © president.gov.ua

«Необходимо сформировать новый нарратив интеграции или реинтеграции государств континента. Это, наверное, единственный ответ, на который мы рассчитываем в борьбе за нашу демократию», — заявила она.

На форуме YES Brainstorming 10 сентября Зеленский заявил о вероятности войны с Россией. Он считает, что она стала бы «наибольшей ошибкой» Москвы. По мнению Зеленского, в 2014 году Москва сделала «шаг вперед» в этом направлении, однако украинцы смогли остановить неблагоприятное развитие ситуации. Президент добавил, что в случае «мощной эскалации» со стороны России больше никогда «не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии».