По словам вице-премьера, эта война гибридная и не связана с массовым уничтожением людей. Как утверждает Стефанишина, «очень важно давать России отпор путем санкций или каких-то других специальных инструментов».
«Необходимо сформировать новый нарратив интеграции или реинтеграции государств континента. Это, наверное, единственный ответ, на который мы рассчитываем в борьбе за нашу демократию», — заявила она.
На форуме YES Brainstorming 10 сентября Зеленский заявил о вероятности войны с Россией. Он считает, что она стала бы «наибольшей ошибкой» Москвы. По мнению Зеленского, в 2014 году Москва сделала «шаг вперед» в этом направлении, однако украинцы смогли остановить неблагоприятное развитие ситуации. Президент добавил, что в случае «мощной эскалации» со стороны России больше никогда «не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии».