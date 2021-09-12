«Я — за. Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, что нам нужно избавиться кириллицы и перейти на латиницу. То, что касается языка, вы знаете мою позицию. Я — за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязательно. Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык — это язык цивилизованного общения», — сказал Данилов.
По мнению секретаря СНБО, английский на Украине должны знаться все, а начинать его учить еще с детского сада. При этом Данилов признал, что пожилым людям будет сложно выучить английский язык.
Переход украинского языка на латиницу лишит его большого пласта письменной культуры, считает глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская. Это, по ее мнению, приведет к очень большим культурным потерям, что является недопустимым.