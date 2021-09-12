Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов поддержал идею перехода Украины на латиницу и отказ от кириллицы. Об этом 11 сентября сообщило агентство «Украинские новости»

«Я — за. Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, что нам нужно избавиться кириллицы и перейти на латиницу. То, что касается языка, вы знаете мою позицию. Я — за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязательно. Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык — это язык цивилизованного общения», — сказал Данилов.

Эксперт назвала последствия перехода Украины на латиницу © torange.biz

Переход украинского языка на латиницу лишит его большого пласта письменной культуры, считает глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская. Это, по ее мнению, приведет к очень большим культурным потерям, что является недопустимым.