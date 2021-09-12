Ранее Верховная Рада приняла постановление по поводу «эскалации российско-украинского вооружённого конфликта». Впервые в официальном документе было использовано определение о вооружённом конфликте, а не об «агрессии» России. Также власти приняли закон, позволяющий за сутки призвать находящихся в резерве военнослужащих при эскалации в Донбассе без объявления мобилизации. Кроме того, документ предусматривает ужесточение мер против лиц, уклоняющихся от службы по призыву. Закон повышает штрафы за подобные нарушения, а также вводит уголовную ответственность.
Эксперт уточнил, что украинцев просто-напросто слишком много, и России, даже если бы она пришла на помощь ДНР/ЛНР, было бы технически и морально сложно уничтожить несколько миллионов человек для того чтобы отбить один Донбасс.
«А это пришлось бы делать, если бы они были хотя бы такими же фанатичными, как германские войска в войне 1941 — 1945 годов. Но, как показала практика и опыт, желающих воевать немного. Есть желающие пострелять, есть желающие заработать, а желающих вести конкретные боевые действия не так много», — указал Ищенко.
По его словам, на Украине был немногий процент идейных людей, которые, как они думали, шли на Донбасс «защищать Родину», но большую часть из них выбили их же собственные соратники, которым они мешали пьянствовать и заниматься контрабандой.
Поэтому Украина может строить какие угодно планы в отношении Донбасса или войны с Россией, но средств, возможностей и желания вести такую войну у нее немного, заключил собеседник издания.