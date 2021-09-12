Если бы руководство и население Украины действительно фанатично хотело вернуть Донбасс силой, они бы это сделали, даже несмотря на плохую подготовку войск и их слабую оснащенность. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростилав Ищенко в эфире ютуб-канала Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт уточнил, что украинцев просто-напросто слишком много, и России, даже если бы она пришла на помощь ДНР/ЛНР, было бы технически и морально сложно уничтожить несколько миллионов человек для того чтобы отбить один Донбасс.

«А это пришлось бы делать, если бы они были хотя бы такими же фанатичными, как германские войска в войне 1941 — 1945 годов. Но, как показала практика и опыт, желающих воевать немного. Есть желающие пострелять, есть желающие заработать, а желающих вести конкретные боевые действия не так много», — указал Ищенко.

По его словам, на Украине был немногий процент идейных людей, которые, как они думали, шли на Донбасс «защищать Родину», но большую часть из них выбили их же собственные соратники, которым они мешали пьянствовать и заниматься контрабандой.

Поэтому Украина может строить какие угодно планы в отношении Донбасса или войны с Россией, но средств, возможностей и желания вести такую войну у нее немного, заключил собеседник издания.