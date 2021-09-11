Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время выступления на киевском форуме YES Brainstorming 11 сентября вновь скептически отозвалась по поводу возможности скорого вступления Украины в ЕС, передает РИА Новости

Президент Эстонии предсказала судьбу Украины с членством в ЕС © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В течение последних пяти лет, подчеркнула глава Эстонии, Киев даже не приблизился к выполнению Копенгагенских критериев, а проблема коррупции по-прежнему остается очень серьезной.

Кальюлайд рассказала в том числе о проблемах эстонского бизнеса на Украине. Например, одна из компаний дошла до европейского правосудия, но безрезультатно. А другая почти заключила серьезное соглашение в республике, но потом к ней пришел адвокат и сказал, что если они хотят ускорить процесс, то должны поделиться частью акций.

«Когда спрашивают, почему Украина до сих пор не в ЕС, то ответ, на мой взгляд, очевиден», — констатировала она.

Также президент Эстонии рассказала, что пыталась объяснить украинским олигархам тот факт, что приближение ЕС увеличит стоимость их активов, но безуспешно.

В августе она указывала, что Киеву нужно 20 лет, чтобы выполнить требования для вступления в Европейский союз.