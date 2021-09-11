Возможное резкое снижение «Газпромом» объемов транзита газа через Украину в случае запуска «Северного потока-2» приведет к изменениям физико-химических свойств газа, которые вызовут вопросы у европейских операторов ГТС на западной границе Украины. Об этом 11 сентября заявил глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко, передает «Интерфакс-Украина»

Украинский депутат рассказала о переплате за российский газ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По его словам, в такой ситуации европейские операторы могут заявить, что Украина нарушает условия контракта по физико-химическим свойствам газа, что создает им определенные технические проблемы и ставит под вопрос нынешнюю надежность транзита через Украину.

Глава «Нафтогаза» отметил, что в транзитном контракте есть «какие-то общие положения, которые, в принципе, теоретически могут нас защитить, если мы потом пойдем в суд», однако следует привлекать внимание к этой возможной проблеме уже сейчас.

По словам Витренко, для стабильного решения необходимо устранить монополию «Газпрома» на поставки газа из России в Европу транзитом через Украину, перенести точки доступа с западной границы Украины на границу с РФ.

В Минэнерго Украины, «Нафтогазе» и Операторе ГТС Украины допускают, что в случае запуска «Северного потока-2» «Газпром» готов будет резко сократить поставки газа через Украину, не дожидаясь завершения текущего контракта в 2024 году и не взирая на необходимость оплаты неиспользованных мощностей ОГТСУ.