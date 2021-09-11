«Если ("Газпром") ничего не будет давать (газ на вход украинской ГТС), то нам даже проще — ничего не надо выполнять. Но если он будет давать какие-то небольшие объемы газа или если будет очень сильно варьировать: один день максимум, а другой день, скажем, минимум — то будут физические проблемы, как обеспечить транзит, необходимые физико-химические свойства газа, которые специфицированы согласно контракту между оператором украинским и операторами Словакии, Польши, Венгрии и так далее», — сказал Витренко.
По его словам, в такой ситуации европейские операторы могут заявить, что Украина нарушает условия контракта по физико-химическим свойствам газа, что создает им определенные технические проблемы и ставит под вопрос нынешнюю надежность транзита через Украину.
Глава «Нафтогаза» отметил, что в транзитном контракте есть «какие-то общие положения, которые, в принципе, теоретически могут нас защитить, если мы потом пойдем в суд», однако следует привлекать внимание к этой возможной проблеме уже сейчас.
По словам Витренко, для стабильного решения необходимо устранить монополию «Газпрома» на поставки газа из России в Европу транзитом через Украину, перенести точки доступа с западной границы Украины на границу с РФ.
В Минэнерго Украины, «Нафтогазе» и Операторе ГТС Украины допускают, что в случае запуска «Северного потока-2» «Газпром» готов будет резко сократить поставки газа через Украину, не дожидаясь завершения текущего контракта в 2024 году и не взирая на необходимость оплаты неиспользованных мощностей ОГТСУ.