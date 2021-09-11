Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили газопровод «Северный поток-2» во время визита Меркель в Варшаву, передает 11 сентября РИА Новости

Марунич назвал единственную компенсацию, которую получит Украина за «Северный поток-2» © РИА Новости, Нина Зотина

Nord Stream 2 AG планирует запустить газопровод в эксплуатацию до конца 2021 года. Агентство Блумберг в среду сообщило, что «Газпром» намерен начать поставки по этой трубе с 1 октября.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран включая Польшу. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год.

Германия и США летом опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы «Северного потока-2». Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать газопровод в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.