«"Северный поток-2" является сложным вопросом в отношениях Польши и Германии, так как Польша изначально жестко выступала против реализации этого проекта. Мы уделили много времени нашему восточному соседу — России… Мы обсудили трудный вопрос — "Северный поток-2", в том числе безопасность региона, транзит газа через Украину», — сказал Моравецкий.
Nord Stream 2 AG планирует запустить газопровод в эксплуатацию до конца 2021 года. Агентство Блумберг в среду сообщило, что «Газпром» намерен начать поставки по этой трубе с 1 октября.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран включая Польшу. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год.
Германия и США летом опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы «Северного потока-2». Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать газопровод в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.