«Причем тут транзит газа и "нормандский формат"? Украина по этому вопросу должна договариваться с Россией без посредников», — сказал Цеков.
По его мнению, подобные предложения «неуместны», как и позиция, что какая-то третья сторона может подвигнуть Россию к решению по этой теме.
«Они просто хотят жить за наш счёт», — сказал политик, отметив агрессивную риторику Киева по отношению к Москве.
Цеков также подчеркнул, что линия Киева по противодействию запуску проекта «Северный поток-2» уже «раздражает Европу».
Киев считает, что тему транзита газа через Украину нужно включить в повестку «нормандского формата» (РФ, Украина, Франция, ФРГ) по Донбассу, об этом в субботу заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать «Северный поток-2» в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в МИД России ранее заявили, что Москва готова к продолжению транзита газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.