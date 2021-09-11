Ермак захотел обсудить транзит российского газа через Украину в «нормандском формате»
Ермак захотел обсудить транзит российского газа через Украину в «нормандском формате»
© пресс-служба президента Украины
«Причем тут транзит газа и "нормандский формат"? Украина по этому вопросу должна договариваться с Россией без посредников», — сказал Цеков.

По его мнению, подобные предложения «неуместны», как и позиция, что какая-то третья сторона может подвигнуть Россию к решению по этой теме.

«Они просто хотят жить за наш счёт», — сказал политик, отметив агрессивную риторику Киева по отношению к Москве.

Цеков также подчеркнул, что линия Киева по противодействию запуску проекта «Северный поток-2» уже «раздражает Европу».

Киев считает, что тему транзита газа через Украину нужно включить в повестку «нормандского формата» (РФ, Украина, Франция, ФРГ) по Донбассу, об этом в субботу заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать «Северный поток-2» в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в МИД России ранее заявили, что Москва готова к продолжению транзита газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.

 