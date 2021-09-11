Украина должна договариваться по транзиту газа с Россией без посредников, обвиняя Москву, но требуя поставок энергоресурсов. Об этом заявил 11 сентября член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, передает РИА Новости

Ермак захотел обсудить транзит российского газа через Украину в «нормандском формате» © пресс-служба президента Украины

По его мнению, подобные предложения «неуместны», как и позиция, что какая-то третья сторона может подвигнуть Россию к решению по этой теме.

«Они просто хотят жить за наш счёт», — сказал политик, отметив агрессивную риторику Киева по отношению к Москве.

Цеков также подчеркнул, что линия Киева по противодействию запуску проекта «Северный поток-2» уже «раздражает Европу».

Киев считает, что тему транзита газа через Украину нужно включить в повестку «нормандского формата» (РФ, Украина, Франция, ФРГ) по Донбассу, об этом в субботу заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать «Северный поток-2» в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в МИД России ранее заявили, что Москва готова к продолжению транзита газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.