Тему транзита российского газа через территорию Украины в ближайшие годы следует включить в повестку «нормандского формата», в рамках которого конфликт в Донбассе обсуждают Россия, Франция, Германия и Украина. Такое предложение на форуме YES Brainstorming в Киеве 11 сентября высказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак

Киев не обидят: Захарова пообещала транзит газа через Украину после запуска «СП-2» © Nord Stream 2 / Nord Stream 2 / Перейти в фотобанк

Ермак заметил, что в случае остановки транзита Россия якобы с большей вероятностью захочет начать масштабную агрессию.

«Поэтому, возвращаясь к общеполитическому вопросу "Северного потока", я считаю, что есть полная возможность и у наших коллег поддержать позицию Украины касательно рассмотрения этого вопроса на Нормандском формате, касательно привлечения США к урегулированию конфликта и прекращения войны на Донбассе», — добавил Ермак.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на конференции заявил, что считает вероятной эскалацию и полномасштабную войну со стороны России.

В свою очередь российский лидер Владимир Путин не раз говорил, что «Северный поток-2» — чисто экономический проект, поэтому предположения о том, что он строится специально, чтобы обойти стран-транзитеров, в том числе Украину — не состоятельны.