По его мнению, такое расширение обсуждаемых тем полностью логично, ведь прокачка газа остается серьезным предохранителем в отношениях двух стран.
Ермак заметил, что в случае остановки транзита Россия якобы с большей вероятностью захочет начать масштабную агрессию.
«Поэтому, возвращаясь к общеполитическому вопросу "Северного потока", я считаю, что есть полная возможность и у наших коллег поддержать позицию Украины касательно рассмотрения этого вопроса на Нормандском формате, касательно привлечения США к урегулированию конфликта и прекращения войны на Донбассе», — добавил Ермак.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на конференции заявил, что считает вероятной эскалацию и полномасштабную войну со стороны России.
В свою очередь российский лидер Владимир Путин не раз говорил, что «Северный поток-2» — чисто экономический проект, поэтому предположения о том, что он строится специально, чтобы обойти стран-транзитеров, в том числе Украину — не состоятельны.