Ранее Верховная Рада приняла постановление по поводу «эскалации российско-украинского вооружённого конфликта». Впервые в официальном документе было использовано определение о вооружённом конфликте, а не об «агрессии» России. Также власти приняли закон, позволяющий за сутки призвать находящихся в резерве военнослужащих при эскалации в Донбассе без объявления мобилизации. Кроме того, документ предусматривает ужесточение мер против лиц, уклоняющихся от службы по призыву. Закон повышает штрафы за подобные нарушения, а также вводит уголовную ответственность.
Эксперт уточнил, что если посадить 40-50 тысяч таких людей в город-миллионик, то при штурме такого города войска любой армии понесут существенные потери.
«Они-то его возьмут, и возьмут достаточно быстро. Но потери будут весьма существенными. Да, они не будут исчисляться десятками тысяч, но сотни людей потеряют, какую-то бронетехнику сжечь удастся», — указал Ищенко.
Кроме того, в результате этих боев существенные потери понесет и гражданское население, потому что такого рода группы будут находиться в жилых кварталах, добавил политолог.
Впрочем, совсем необязательно, что противник будет обязательно штурмовать условный Харьков, так как он может его окружить и подождать, пока город сдастся, а затем организовать гуманитарные коридоры для гражданского населения, уточнил он.
В любом случае это действие Верховной Рады подтверждает, что Украина собирается вести тотальную оборонительную войну с Россией на всей свой территории, и рано или поздно они эту войну спровоцируют, заключил собеседник издания.