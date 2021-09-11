Украина в ходе быстрой мобилизации не сможет создать боеспособные части за столь короткое время невозможно, но организовать что-то вроде легкого фольксштурма, вооруженного стрелковым оружием и гранатометами, она в состоянии. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростилав Ищенко в эфире ютуб-канала Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт уточнил, что если посадить 40-50 тысяч таких людей в город-миллионик, то при штурме такого города войска любой армии понесут существенные потери.

«Они-то его возьмут, и возьмут достаточно быстро. Но потери будут весьма существенными. Да, они не будут исчисляться десятками тысяч, но сотни людей потеряют, какую-то бронетехнику сжечь удастся», — указал Ищенко.

Кроме того, в результате этих боев существенные потери понесет и гражданское население, потому что такого рода группы будут находиться в жилых кварталах, добавил политолог.

Впрочем, совсем необязательно, что противник будет обязательно штурмовать условный Харьков, так как он может его окружить и подождать, пока город сдастся, а затем организовать гуманитарные коридоры для гражданского населения, уточнил он.

В любом случае это действие Верховной Рады подтверждает, что Украина собирается вести тотальную оборонительную войну с Россией на всей свой территории, и рано или поздно они эту войну спровоцируют, заключил собеседник издания.