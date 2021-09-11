Рецепт приготовления традиционного украинского борща не менялся столетиями, но в блюдо всегда можно добавить нетрадиционные для него продукты, например, чернослив, яблоки или кильку. Об этом 10 сентября сообщил шеф-повар украинских ресторанов Юрий Приемский, передает РИА Новости

«Вечная память»: Кличко решил увековечить «украинский» борщ в камне © Пресс-служба администрации Краснодарского края

Вместе с тем он посоветовал при приготовлении борща не бояться добавлять в блюдо любимые продукты.

«Что нужно добавить, чтобы "не оттащить за уши"? Смотря какой борщ вы хотите, постный или нет, мясной или рыбный. Если любите чернослив или яблоки, можно их. Я считаю, главное свекла и как вы ее стушите, сглазируете», — объяснил повар.

По его словам, постный борщ можно сделать даже с килькой.

«Если хотите постный борщ, то можно сделать его рыбный, добавьте к классической рецептуре кильку в томате, много зелени и чеснока», — предложил шеф-повар.

Большое внимание борщу последние время уделяют на Украине: в марте Министерство иностранных дел этой страны направило заявку на внесение красного супа в список культурного наследия ЮНЕСКО как традиционно украинского блюда. Российские повара и кулинары с этим не согласны, они утверждают, что борщ — исконно русское блюдо. В Европе этот спор назвали «горячей войной» России и Украины, такую оценку дало, например, британское издание The Times в октябре 2020 года.