«Я не считаю, что рецепт классического украинского борща изменился (за последние несколько сот лет — ред.). Есть разные эксперименты, но, как по мне, они не сильно удачны. Думаю, больше изменились сами продукты, выращенные на ГМО и пестицидах», — сказал Приемский.
Вместе с тем он посоветовал при приготовлении борща не бояться добавлять в блюдо любимые продукты.
«Что нужно добавить, чтобы "не оттащить за уши"? Смотря какой борщ вы хотите, постный или нет, мясной или рыбный. Если любите чернослив или яблоки, можно их. Я считаю, главное свекла и как вы ее стушите, сглазируете», — объяснил повар.
По его словам, постный борщ можно сделать даже с килькой.
«Если хотите постный борщ, то можно сделать его рыбный, добавьте к классической рецептуре кильку в томате, много зелени и чеснока», — предложил шеф-повар.
Большое внимание борщу последние время уделяют на Украине: в марте Министерство иностранных дел этой страны направило заявку на внесение красного супа в список культурного наследия ЮНЕСКО как традиционно украинского блюда. Российские повара и кулинары с этим не согласны, они утверждают, что борщ — исконно русское блюдо. В Европе этот спор назвали «горячей войной» России и Украины, такую оценку дало, например, британское издание The Times в октябре 2020 года.