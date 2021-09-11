Украина настаивает на закреплении на бумаге международных гарантий в случае злоупотребления РФ газопроводом «Северный поток-2», о завершении строительства которого было объявлено накануне. Об этом 10 сентября заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на конференции YES Brainstorming, передает «Интерфакс-Украина»

Украинский депутат рассказала о переплате за российский газ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк [Ангелой] Меркель, и во время визита президента [Владимира] Зеленского в Вашингтон мы действительно услышали, особенно от американской стороны, о конкретных шагах, которые будут предприняты в случае того, что наступит "час Ч". Но мы все же ждём, что это ляжет на бумагу», — сказал Ермак.

Он отметил, что Украина уже сотрудничает с европейскими и американскими партнерами с целью получения международного правового механизма гарантий и шагов по обеспечению национальной безопасности Украины в случае эксплуатации «Северного потока — 2».

«Мы считаем, что уже сегодня можно говорить о том, что Россия начала использовать Nord Stream как оружие против Украины. <…> Если имели возможность вчера увидеть цены, по данным биржи IC Future в ходе торгов цена октябрьского фьючерса на газ на индекс TTF превысила 700 долларов за тысячу кубометров на максимум, достигнув 57.25 евро за мегаватт/час», — подчеркнул Ермак.

Он также отметил, что вопрос «Северного потока-2» и транзита российского газа через украинскую территорию должен быть вынесен на рассмотрение «нормандского формата», поскольку относится к сфере безопасности Украины.

Ермак также считает, что продолжение транзита газа через Украину якобы «является очень серьезным предохранителем, в том числе масштабной агрессии Российской Федерации против Украины».

Накануне глава правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил об окончательной достройке газопровода «Северный поток — 2». Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники анонсировало, что «Газпром» намерен начать поставки газа по СП-2 с 1 октября.

В «Газпроме» заявили, что готовы продолжить транзит газа через Украину после окончания действия договора в 2024 году, исходя из экономической целесообразности и состояния ГТС. В ответ на это глава «Нафтогаза» Юрий Витренко выразил мнение, что Россия якобы продолжает использовать газ как геополитическое оружие против Украины и ЕС.